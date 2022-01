Offenbar wegen Corona-Auflagen : „Subway“ in Wittenberge vor dem Aus?

In einem Facebook-Post deutet die Filiale des Schnellrestaurants an, dass dort in naher Zukunft keine Speisen mehr serviert werden.

Wittenberge | Die Filiale des Schnellrestaurants „Subway“ in Wittenberge wird in naher Zukunft wohl nicht wieder öffnen. Darauf deutet zumindest ein Post auf Facebook hin. Dort heißt es: „Das Subway Team Wittenberge sagt Danke für die schöne Zeit und Dankeschön an alle treuen Kunden.“ Facebook Iframe Grund für die dauerhafte Schließung sind offenbar die geltenden Corona-Auflagen. Auf die Frage eines Facebook-Users, ob das Restaurant wieder öffnen werde, antwortete das Team: „Erst mal muss ein normales Leben wieder möglich sein, ohne Einschränkungen und Verordnungen.“ ...

