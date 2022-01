20 Jahre selbstständig : Team überrascht Ascol Philipowitz zum Firmenjubiläum in Perleberg

Ascol Philipowitz wagte am Jahresanfang vor 20 Jahren den Schritt in die Selbstständigkeit, übernahm ihren einstigen Ausbildungsbetrieb. Ihr Team hatte daher einige Überraschungen vorbereitet. Bürgermeisterin gratuliert.

Perleberg | Der erste Arbeitstag im neuen Jahr ist für die Inhaberin der Zahntechnik Philipowitz, Ascol Philipowitz, kein gewöhnlicher. Denn vor 20 Jahren wagte sie den Schritt in die Selbstständigkeit. Ihr Team hatte aus diesem Grunde am Montag einiges vorbereitet. Bürgermeisterin gehört zu ersten Gratulanten Hinter den Kulissen liefen in den letzten Woche...

