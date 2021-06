Mehr Tempo 30 : Verkehrsberuhigung in Wittenberge ab Mittwoch

In der Wittenberger Altstadt gilt ab Mittwoch Tempo 30. Diese Form der Verkehrsberuhigung soll für weniger Lärm und mehr Sicherheit sorgen. Die Idee findet viel Zustimmung.

Wittenberge | Der Wittenberger Stadtbetriebshof hat am Dienstag an zwölf Standorten die Schilder für die neue Tempo-30-Zone aufgestellt. Sie wurden zunächst mit Tüten verhüllt. Alle Schilder werden aber im Laufe des Mittwochs wieder „enthüllt“, ab dann gilt in großen Teilen der Altstadt dauerhaft Tempo 30. Die Abdecktüten werden sofort wiederverwertet, mit ihnen we...

