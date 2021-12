Advent in Perleberg : Tierpark Perleberg lädt zum Adventsspaziergang ein

Nachdem der erste Spaziergang gut angekommen ist, stehen nun noch zwei Termine im Kalender vom Tierpark Perleberg.

Perleberg | Weil es so schön war gibt es Nachschlag. Der Tierpark Perleberg lädt zum Adventsspaziergang am 3. und 4. Adventssonntag ein, je von 11 bis 16 Uhr. Am vergangenen Sonntag hatte der Tierpark bereits einen Adventsspaziergang angeboten. Weil der bei den Besuchern gut ankam, gibt es spontan zwei weitere Termine, teilt der Tierpark via sozialer Medien mit. ...

