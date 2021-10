Tödlicher Unfall in Wittenberge : Verletzter Mann ist gestorben

Ein 87-Jähriger Wittenberger wird schwer verletzt und stirbt. Ein Transporter hatte ihn angefahren.

Wittenberge | Der am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Wittenberge schwer verletzte Fußgänger ist verstorben. Das teilte die Polizeidirektion Neuruppin mit. Bei dem Mann handelt es sich um einen 87-jährigen Wittenberge. Er wurde in der Perleberger Straße von einem Kleintransporter angefahren und dabei schwer verletzt. Der Fahrer des Kleintransporters hatte de...

