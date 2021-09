Zweckverband korrigiert Pläne : Trink- und Abwasserzweckverband braucht mehr Geld für Projekte

Der Westprignitzer Trink- und Abwasserzweckverband hat seine Investitionsplan Abwasser für 2021 korrigiert. Bei konstanten Aufwendungen steht mehr Geld für zwei Projekte zur Verfügung.

Perleberg | Die deutlich längeren Arbeiten auf dem Perleberger Nicolai-Kirchhof und ein höherer Aufwand für die Belebungsanlage des Klärwerkes in Bad Wilsnack haben zu einer Korrektur des Investitionsplanes Abwasser des Westprignitzer Trink- und Abwasserzweckverbandes für 2021 geführt. Der am Montag von der Verbandsversammlung in Perleberg bestätigte Plan sieht I...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.