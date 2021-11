Rudower See bei Lenzen : Trotz Landtagsbeschluss - Seesanierung zieht sich in die Länge

Auch vier Jahre nach einem Landtagsbeschluss sind Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserqualität im Rudower See ausgeblieben. Nun wurde ein Bützower Planungsbüro mit der Erstellung einer Machbarkeitsstudie beauftragt.

Lenzen | Spiegelglatt ist das Wasser des Rudower Sees bei Lenzen an diesem trüben Novembertag. Nebelschwaden ziehen über den mit 167 Hektar Fläche größten See der Prignitz. Nur ab und an blinzelt die Sonne durch den wolkenverhangenen Himmel. Diese Momentaufnahme ist fast symptomatisch für die Situation des Rudower Sees, dessen Wasserqualität nach wie vor durch...

