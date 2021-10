Viertelfinale erst im März : Fußballkreis Prignitz verschiebt Pokalrunden

Der Fußballkreis Prignitz-Ruppin hat das für den 14. November vorgesehene Viertelfinale im Oberen Kreispokal auf März 2022 verschoben. Das Datum überschneidet sich mit Punktspielen in den Landesklassen.

Prignitz | Lange Zeit war es nicht so richtig aufgefallen, doch je näher der Termin rückte, gerieten Fußballer, Verantwortliche und auch Fans ins Grübeln. Am 13. und 14. November gibt es eine Doppelung im Spielplan. Für den Samstag sind Partien in den Landesspielklassen angesetzt. Für den Sonntag ist das Viertelfinale in den beiden Kreispokalwettbewerben geplant...

