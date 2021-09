Unter Segeln : Drei Gastgebersiege bei Lenzener Herbstregatta

Trotz schwacher Voranmeldezahlen und Auflagen zog der Segelverein Lenzen die 48. Herbstregatta auf dem Rudower See bei Lenzen durch. In sechs Wettfahrten wurden die Sieger in den verschiedenen Bootsklassen ermittelt.

Lenzen | Klein, aber fein: So könnte man die 48. Auflage der Herbstregatta auf dem Rudower See bei Lenzen durchaus bezeichnen. Denn anders als bei vielen Regatten in den zurückliegenden Jahren war das Feld der teilnehmenden Boote diesmal ziemlich überschaubar. „Das war sicher Corona bedingt. Für viele Gastvereine war der Aufwand wohl auch zu groß“, glaubt Enzo...

