Veranstaltung in Perleberg : Open-Air-Kino im Kulturkombinat

Filmreihe wird am Freitag mit einem Streifen mit Helen Mirren und Donald Sutherland fortgesetzt.

Perleberg | Nach dem erfolgreichen Auftakt in der vergangenen Woche (Wir berichteten.), setzt das Kulturkombinat Perleberg am Freitag, 4. Juni, seine Open-Air-Kino-Reihe fort. „Aus Lizenzgründen dürfen wir in der Ankündigung nicht den Titel verraten“, so die Vereinsvorsitzende Maria Kwaschik. „Nur soviel: Es ist ein Film mit Helen Mirren und Donald Sutherland.“ T...

