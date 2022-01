Veranstaltung verschoben : Auftritt von Uwe Steimle in Wittenberge auf 2023 verschoben

Ursprünglich sollte die Veranstaltung mit dem Titel „Heimatstunde“ bereits im Oktober 2020 stattfinden.

Wittenberge | Der für den 10. Februar angekündigte Auftritt von Kabarettist Uwe Steimle in Wittenberge muss erneut verschoben werden. Darüber informierte das Kultur- und Festspielhaus in einer Pressemitteilung. Auch interessant: Schwerin – Speicher-Vater Dieter Manthey verlässt die Bühne Ursprünglich für den 30.10.2020 angekündigt, wird auch der Ersatztermin am nicht stattfinden können. Der neue Termin für die Veranstaltung mit dem Titel „Heimatstunde“ – basierend auf seinem gleichnamigen Buch – wird auf Donnerstag, den 09.02.2023 um 19.30 Uhr verlegt. ...

