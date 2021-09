Impfungen im Landkreis : Vergangene Woche 370 Corona-Schutzimpfungen in der Prignitz

Der DRK-Kreisverband Prignitz gab am Montag die Zahlen der Corona-Schutzimpfungen in der vergangenen Woche bekannt. Das mobile Team war an acht Einsatzorten unterwegs.

Perleberg | Insgesamt verabreichte das mobile Team des DRK-Kreisverbandes Prignitz in der vergangenen Woche 370 Personen die Corona-Schutzimpfung. Davon waren 146 Erstimpfungen und 224 Zweitimpfungen. Geimpft werden die Vakzine von Biontech und Johnson&Johnson, wie René Brands, der Pressesprecher des DRK-Kreisverbandes Prignitz, am Montag mitteilte. Unter den Imp...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.