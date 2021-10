Städtepartner-Verlosung : Zwei Elmshorner gewannen eine Reise nach Wittenberge

Wittenberges Partnerstadt Elmshorn verloste eine Reise in die Elbestadt und zum Apfelmarkt. Das Gewinner-Ehepaar wurde von Bürgermeister Oliver Hermann persönlich begrüßt.

Wittenberge | Am Wochenende durften die Elmshorner Alexander und Galina Hibert mit ihrer Reise nach Wittenberge in eine völlig andere Welt eintauchen, wie die beiden erzählen. Die Partnerstadt veranstaltete eine Verlosungsaktion. Der Hauptgewinn: Ein Ausflug an die Elbe und zum Wittenberger Apfelmarkt mit einer Übernachtung im Hotel Germania. Dazu ein Restaurantgut...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.