Entscheidung in Wittenberge : Verzicht auf Alkoholverbot in Wittenberger Parks

Auch der Hauptausschuss hat sich gegen das nächtliche Alkoholverbot in Wittenberges Parks ausgesprochen. Die Polizei könne auch ohne den Passus handeln, so der Bürgermeister. Ein Verbot sei nicht rechtssicher.

Wittenberge | In den städtischen Parks von Wittenberge wird es vorerst wohl kein Alkoholverbot zwischen 22 und 6 Uhr geben. Der Hauptausschuss verzichtete in seiner Tagung am Montagabend darauf, eine solche Regelung der Stadtverordnetenversammlung vorzuschlagen. Sie war ursprünglich in einem Entwurf einer neuen Ordnungsbehördlichen Verordnung zur Aufrechterhaltung ...

