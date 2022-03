Kirchenkreis Prignitz : Viele Kirchen in der Region öffnen zur Passionszeit

Kirchenkreis Prignitz startet Aktion „7 Wochen (h)offen – Kirchen machen auf“. Insgesamt 61 Gotteshäuser beteiligen sich.

Perleberg | Vom 6. März bis zum 10. April werden in vielen Kirchen in der Region Gottesdienste auf eine ganz andere Weise abgehalten. An den sechs Sonntagen der Passionszeit stehen viele Kirchen offen, es wird das Evangelium des Sonntags gelesen und das Vater Unser gebetet oder einfach Musik, speziell für die Passionszeit, ausgewählt– das ist die Idee der Aktion ...

