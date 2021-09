B-Plan für Viesecke : Wohnen, wo jetzt noch Pferde weiden

Im Plattenburger Ortsteil Viesecke soll gebaut werden. Der notwendige B-Plan wird gegenwärtig durch die Gemeinde auf den Weg gebracht. Der Hauptausschuss stimmte am Mittwochabend dem Aufstellungsbeschluss zu.

Kletzke | Einstimmig hat am Mittwochabend der Hauptausschuss der Gemeinde Plattenburg bei seiner Sitzung in Kletzke der Aufstellung eines Bebauungsplanes „Wohnen am Mühlendamm“ zugestimmt. Auf der unbebauten Fläche, die sich in Privatbesitz befindet, weiden jetzt noch Pferde. Der Eigentümer möchte hier einen Wohnbaustandort für Einzelhäuser als Ergänzung des...

