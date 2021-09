Waldwoche in der Kita Glöwen : Waldhauskinder wissen, dass Müll nicht in den Wald gehört

Die Jungen und Mädchen der Glöwener Kita „Waldhaus“ sind oft im Wald unterwegs.

Glöwen | Die Kinder der Bären- und der Bienengruppe der Kita „Waldhaus“ in Glöwen sind zwischen vier und sechs Jahre alt. Zum Abschluss der Waldwoche treffen sie sich am Sportplatz mit Förster Fred Aschenkampff. Danach wollen sie Müll sammeln, ein wenig den Wald aufräumen. Denn eines wissen die Jungen und Mädchen schon: „Der Müll gehört nicht in den Wald!“ ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.