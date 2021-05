Waldsiedlung Glöwen : Letzter Block saniert und vermietet

Die Wohnbau Bad Sülze Immobilenservice (WBS) hat vor zwei Jahren die fünf Wohnblöcke in der Waldsiedlung erworben.

Glöwen | Fünf Wohngebäude mit 64 Wohneinheiten entwickeln sich. Der Komplex in der Waldsiedlung in Glöwen hat mit der Wohnbau Bad Sülze Immobilienservice (WBS) einen Eigentümer gefunden, der sich kümmert. In der Vergangenheit gab es hier einen Investor nach dem anderen, wie Martin Nagel, Bauamtsleiter der Gemeinde Plattenburg, auf „Prignitzer“-Anfrage bestätig...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.