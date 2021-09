Waldumbau in der Prignitz : Prignitzer Waldbesitzer fordern Geld für Klimaschutz

Waldbesitzer und Vertreter der Forst hatten nach Lindenberg geladen, um konkrete Forderungen an die Politik zu formulieren. Die Klimaschutzfunktion des Waldes müsse finanziell entlohnt werden.

Lindenberg | Man traf sich im Wald. Vielmehr in dem, was davon übrig ist. Denn wo einst Kiefern und Fichten dicht in die Höhe ragten, stehen nur noch einzelne Bäume. Aufgeforstet werden soll der einstige Baumbestand nun als Mischkultur aus Nadel- und Laubgehölzen. Die Förster stehen bereit, nur der notwendige Förderantrag kann nicht eingereicht werden. Die 10,85 H...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.