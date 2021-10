Herbstfeuer in Weisen : Weisens Feuerwehr wirbt für die eigenen Reihen

Der Förderverein der Weisener Feuerwehr warb beim Herbstfeuer um neue Mitglieder. Die Jugendwehr verkauft Waffeln.

Weisen | Musste im vergangenen Jahr das Herbstfeuer in Weisen coronabedingt ausfallen, so konnte es jetzt stattfinden. Die große Werbetrommel wurde aber nicht gerührt. „Lange hatten wir nicht gewusst, ob wir es durchführen dürfen oder nicht“, begründete Ortswehrführer Michael Meyer. Das Feuer knistert in der großen Feuerschale im Eingangsbereich des Festgeländ...

