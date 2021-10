Überschwemmungen im Ahrtal : Prignitzer Weihnachtsmann hilft Kita im Flutgebiet

Die Kita "Rappelkiste" im rheinland-pfälzischen Bad Neuenahr-Ahrweiler wurde von der Flut im Sommer schwer getroffen. Der Bad Wilsnacker Stadtverordnete Hans-Ewald Sülter hat mit Spenden geholfen.

Bad Wilsnack | „Hier ist der Bad Wilsnacker Weihnachtsmann.“ Mit diesen Worten hat der Bad Wilsnacker Stadtverordnete Hans-Ewald Sülter vor kurzem in der Kita „Rappelkiste“ in Bad Neuenahr-Ahrweiler angerufen. Die Stadt in Rheinland-Pfalz wurde im Sommer von der Flut an der Ahr schwer getroffen. Da beschloss Sülter kurzerhand, der betroffenen Kita zu helfen. Holz...

