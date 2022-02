Kleingartenkonzept Wittenberge : Parzellen sollen für andere Nutzungsmöglichkeiten weichen

In Wittenberge stehen viele Kleingärten leer, aber der Flächenbedarf für andere Nutzungen steigt. Ein Entwicklungskonzept soll dies ausgleichen.

Wittenberge | Einwohnerschwund gestoppt, erfolgreicher Infrastrukturausbau und diverse Industrie- und Gewerbeansiedlungen erreicht. Wittenberge hat sich in den vergangenen Jahren gut entwickelt. Einen weiteren Schub soll der Anschluss an die A14 bringen. Doch diese Erfolge setzen die Stadt auch unter Zugzwang. Der Bedarf an Flächen für Wohnen und Gewerbe steigt, di...

