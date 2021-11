Veritas-Elf im Derby obenauf : Wittenberger Fußballer nehmen Hürde bei Eiche 05 Weisen souverän

Das mit Spannung erwartete Derby in der Fußball-Landesklasse West fand einen eindeutigen Sieger. Veritas Wittenberge/Breese setzte sich bei Eiche 05 Weisen vor 300 Zuschauern verdient, aber glanzlos mit 3:0 (1:0) durch.

Weisen | Das mit Spannung erwartete Derby in der Fußball-Landesklasse West fand am Ende einen eindeutigen Sieger. Veritas Wittenberge/Breese setzte sich bei Eiche 05 Weisen vor 300 Zuschauern verdient, aber glanzlos mit 3:0 (1:0) durch. Es war ein Nachbarschaftsduell, in dem nur selten die Brisanz und Hektik früherer Auseinandersetzungen zu spüren war. Veri...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.