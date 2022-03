Jahngrundschule Wittenberge : Eine stilles Zeichen gegen den Krieg

Auch die Wittenberger Friedrich-Ludwig-Jahn-Grundschule beteiligt sich an dem weltweiten Protest gegen den Russland-Ukraine-Krieg und bildet eine Menschenkette vor dem Schulgebäude. Eine weitere Aktion ist geplant.

Wittenberge | Erst ertönte das Lied der kleinen weißen Friedenstaube. Dann wird es still. Für eine Minute halten die Mädchen und Jungen am Dienstag, ebenso wie die Lehrer, der Friedrich-Ludwig-Jahn-Grundschule in Wittenberge inne, gedenken den Opfern des Krieges in der Ukraine und setzen ein Zeichen für den Frieden. Geplant worden sei diese Aktion bereits letzte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.