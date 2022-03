Krieg in der Ukraine : Wittenberger bündeln Kräfte der Ehrenamtler für Flüchtlingshilfe

Es hat eine Welle der Hilfe für die ukrainischen Kriegsflüchtlinge eingesetzt. Auch in Wittenberge. Diese ehrenamtlichen Kräfte sollen nun zusammengeführt werden. Damit soll die Koordination verbessert werden.

Wittenberge | Knapp 30 Interessierte sind am Freitagsabend in den Gemeindesaal der Landeskirchlichen Gemeinschaft gekommen. Sie alle wollen sich einbringen, bzw, tragen sich mit dem Gedanken, den ukrainischen Flüchtlingen in Wittenberge und umliegenden Orten zu helfen. Unter der großen Überschrift „Ehrenamt in der Geflüchteten-Hilfe Ukraine in Wittenberge" will man...

