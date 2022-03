Zensus 2022 in der Prignitz : Befragung der ausgewählten Bürger beginnt am 15. Mai

Der Landkreis sucht noch knapp 50 Freiwillige, die die Interviews für die Haushaltsstichprobe durchführen möchten. Die Teilnahme am Zensus ist für die per Zufallsstichprobe ausgewählten Personen verpflichtend.

Perleberg/Pritzwalk | Gibt es in Deutschland genügend Wohnungen? Brauchen wir mehr Schulen, Studienplätze oder Altenheime? Wo muss der Staat für seine Bürger investieren? Um diese und andere Fragen zu beantworten, führen die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder in Deutschland einen Zensus – früher bekannt als Volkszählung – durch. Und in diesem Jahr ist es wieder ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.