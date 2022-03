Lotte-Lehmann-Woche Perleberg : Perleberg bereitet zum Jubiläum ein Lotte-Lehmann-Fest vor

Der Freundeskreis der Perleberger Lotte-Lehmann-Woche bereitet deren 25. Auflage vor. Neben den sonst üblichen Kursen und Konzerten wird es ein Lotte-Lehmann-Fest geben. Dort werden auch ehemalige Teilnehmer erwartet.

Perleberg | In diesem Jahr feiert die Lotte-Lehmann-Woche ihren 25. Geburtstag. Dieses Jubiläum wollen die Mitglieder des Freundeskreises besonders gestalten, so Geschäftsführer Stefan Radek im Gespräch mit dem „Prignitzer". „Am 29. Juli soll es zwischen 18 und 22.30 Uhr ein Lotte-Lehmann-Fest in der Stadt geben.“ Die Eröffnung findet auf dem großen Markt statt. ...

