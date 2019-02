Prignitz : Ab heute Anmelden zum Tag des Denkmals

von Barbara Haak

27. Februar 2019, 15:04 Uhr

Ab morgen können Denkmaleigentümer und andere Veranstalter historische Bauten und Stätten zum Tag des offenen Denkmals unter www.tag-des-offenen-denkmals.de anmelden. Darauf weist als Sprecher des Landkreises Frank Stubenrauch hin. Die Anmeldefrist endet am 31. Mai.

Der Denkmalstag findet am 8. September statt und steht unter dem Motto „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“. Anlässlich des Bauhaus-Jubiläums lade die Deutsche Stiftung Denkmalschutz dazu ein, den Blick auf revolutionäre Ideen oder technische Fortschritte, die etwas Modernes für die jeweilige Zeit mit sich brachten, zu richten. Stubenrauch betont: „Auch in der Prignitz eröffnen sich viele Möglichkeiten, Denkmale unter diesem Aspekt vorzustellen. Der Tag des offenen Denkmals wird seit 1993 von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, die unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten steht, bundesweit koordiniert und ist die größte Kulturveranstaltung Deutschlands.

Für Fragen und Informationen steht der Sachbereich Denkmalschutz der Kreisverwaltung zur Verfügung. Koordinatorin ist Annett Röhl, Telefon 03876/713134, E-Mail: denkmalschutz@lkprignitz.de.