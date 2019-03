Zikita : Ab in den Weltraum

Kinder der Mäuseburg in Berge nutzen den „Prignitzer“ für ihr Abschlussprojekt. Aus Zeitungspapier entstehen Planeten und Raketen.

von Paul Grotenburg

01. März 2019, 12:00 Uhr

Der Weltraum ist das Abschlussthema der Vorschulmäuse aus Berge. An der Decke im Bastelraum hängen selbst gebastelte Planeten. Passend dazu entdecken die Kinder im Alter von fünf und sechs Jahren ein Foto von Astronauten in einer „Prignitzer“-Ausgabe. Seit Anfang Februar nehmen die elf Steppkes der Kita Mäuseburg an dem „Zikita“-Projekt teil.

Gerade sitzen die Jungen und Mädchen wieder am Basteltisch. Vor ihnen liegt eine dunkle Pappe. Darauf soll eine Rakete im Weltraum entstehen. Martha schneidet fein säuberlich eine aufgezeichnete Rakete aus Zeitungspapier aus. Später soll sie noch mit Farbe versehen werden.

Devin hat einen Sternausstecher in der Hand. Zunächst sticht er aus einer gelben Pappe Sterne aus, dann schnappt er sich eine alte Zeitung und sticht weiße Sterne aus. Seine Kameraden kleben diese auf die Pappe auf.

Doch nicht nur zum Basteln ist die Zeitung praktisch. „Morgens werfen wir einen Blick in die neue Ausgabe“, sagt Erzieherin Michelle Jahn. Dann wird die Kinderseite unter die Lupe genommen. Doch auch auf den anderen Seiten finden die Steppkes spannende Dinge.

Vor allem Fotos haben es ihnen angetan. „Das ist die Mona Lisa“, sagen Emma und Pia, als sie da Vincis berühmtes Werk auf einer Seite entdecken. Auch Nele schaut sich am liebsten die vielen bunten Bilder an.

Rätsel lösen, Piet und Paula finden und Feuerwehrthemen. Das sind nur einige der vielen Dinge, die die Vorschulmäuse an der Zeitung mögen.