Freibad : Ab morgen wird gebadet

Saison am Friedensteich in Wittenberge beginnt. Erste Übernachtungsgäste waren bereits da. Zunehmende Verlandung wird beseitigt.

von Hanno Taufenbauch

30. Mai 2019, 13:58 Uhr

„Am Sonnabend beginnt die Badesaison am Friedensteich. Wir öffnen um 10 Uhr“, sagt Christian Maasch, Geschäftsführer der Bäder GmbH. Wetterberichte und Vorausschauen in diverse Wetter-Apps verheißen fürs kommende Wochenende Sommer mit Temperaturen sogar bis 30 Grad am Sonntag. „Klar freuen wir uns. Saisoneröffnung bei solchem Wetter passt.“ Maasch versichert in diesem Zusammenhang aber auch, „dass der 1. Juni als Termin für den Saisonstart gesetzt ist, wir also auf jeden Fall erst einmal geöffnet hätten.“

Im Gegensatz zu diesem Naturbad sind die Freibäder in Karstädt und in Perleberg, die ebenfalls von der Bäder- bzw. der Freizeitpark GmbH geführt werden, seit dem 11. bzw. seit dem 18. Mai geöffnet. Verständlich, dass bei den Temperaturen der letzten Tage dort der Zuspruch gering war. Maasch sagt: „Im Durchschnitt hatten wir pro Tag in Perleberg bisher zehn Besucher, in Karstädt in einer Woche 52.“ Unabhängig von der Besucherzahl müssten die Bäder mit Mitarbeitern besetzt werden. „Da ist es doch verständlich, dass wir auf sommerliche Temperaturen und damit viele Badegäste hoffen.“ Vor allem die Nächte seien noch zu kalt, das Wasser erwärme sich sehr langsam.

Auch ohne den offizielle Saisonstart kann die Freizeitpark GmbH für die letzten Wochen bereits Besucher am Friedensteich vermelden. „Die ersten Übernachtungsgäste waren da. Es waren Teilnehmer der Tour de Prignitz und Schüler. Sie haben in den Blockhütten geschlafen, in denen insgesamt 129 Plätze zur Verfügung stehen. Richtig voll werden wird es dort, wenn die Feriencamps und die Ferienlager, die die Freizeitpark GmbH für junge Leute alljährlich in den Sommerferien organisiert, wieder beginnen. Zum Handball-, Soccer- und Schwimmcamp kommt in diesem Jahr ein neues Angebot, sagt Maasch: Der Parcours als Herausforderung für alle, die Abenteuer und körperliches Auspowern verbinden wollen.

Hauptpartner der Ferienfreizeitangebote ist seit Jahren der Landessportbund Brandenburg. Der Sportbund gehört – wie Lutz Lange dem „Prignitzer“ bereits vor Wochen sagte – zu jenen, die immer wieder die von Jahr zu Jahr zunehmende Verlandung des Friedensteiches kritisch angesprochen haben. Denn dieses Problem verringere die Attraktivität der Camps und Ferienlager.

Jetzt ist aber der Weg frei, das Badegewässer zu sanieren, das Naherholungszentrum aufzuwerten. Die Stadt Wittenberge als Eigentümer des Areals erhält dafür eine Bundesförderung von über einer Million Euro. Die Abgeordneten haben in der vergangenen Woche darüber entschieden, die 113 000 Euro Eigenmittel zur Verfügung zu stellen.