Jubiläum : Anfangs ging es zu Fuß über Land

Posaunenchor Glöwen besteht seit 70 Jahren / Festkonzert findet im Rahmen des traditionellen Bläserwochenendes statt

von Rene Hill

30. Januar 2018, 12:00 Uhr

„Ein Gründungsdatum ist nicht überliefert“, sagt Ria Preul, Chorleiterin des Glöwener Posaunenchores. „Wir wissen lediglich, dass es im Sommer 1948 war, als Erich Böhlau das Bläserensemble gründete.“ Anfang der 1950er Jahre hat Martin Herm dann die Leitung übernommen, bevor Johannes Winter von 1955 bis 1962 das Wirken des Glöwener Chores prägte. Gerade an ihn erinnern sich die älteren Glöwener noch heute, avancierte er doch Ende der 50er Jahre zum Landesposaunenwart für die Evangelische Kirche von Berlin und Brandenburg. Der 85-Jährige lebt heute in Hohen Neuendorf und erinnert sich gern an die Glöwener Zeit. „Es war meine erste Stelle als Kirchenmusiker“, erzählt er dem „Prignitzer“. „Ich war verantwortlich für Glöwen, Groß Leppin und Plattenburg.“ Er übernahm eine gute Truppe von zehn bis zwölf Bläsern. „Die entwickelte sich in meiner Amtszeit bis auf eine Stärke von 20 Bläsern, wobei wir viel Nachwuchs hatten“, sagt Johannes Winter. Er war es auch, der mit dem Bläserchor so manches anspruchsvolle Stück einstudierte. So erinnert er sich an das Worpsweder Hirtenspiel, „bei dem die Bläser im Engelskostümen den Vorhang bildeten“, erzählt er lachend. „Und sie mussten alles auswendig spielen, war doch die Mitnahme der Notenständer hier nicht möglich.“ Bis zu 30 Auftritt hatten die Bläser in seiner Amtszeit.

„In den ersten Jahren sind wir bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad oder zu Fuß über Land unterwegs gewesen“, erinnert sich Günter Barenthin an die frühen Jahre. Die Instrumente hatten sie dabei auf dem Rücken. Erst später stiegen die Musiker auf Autos der Marke Trabant und Wartburg um.

Zu Weihnachten 1951 begann Barenthin seine aktive Zeit beim Bläserchor. „Ich spielte Trompete und Posaune, je nach dem, was gerade gebraucht wurde“, erzählt er. Nach 20 Jahren war für ihn erst einmal Schluss. Die Arbeit und seine Lungenkrankheit zwangen ihn dazu. Nach 24 Jahren wagte er 1995 einen Neuanfang. „Das war gar nicht so einfach“, gesteht Günter Barenthin. „Ich musste vieles wieder lernen. Auch die Noten waren aus meinem Kopf verschwunden.“ Mit 70 legte er aber dann die Blasinstrumente 2007 endgültig aus der Hand.

Woran sich Günter Barenthin noch heute erinnert, sind die Auseinandersetzungen, die der kirchliche Bläserchor mit der Staatsmacht in der DDR hatte. „Wir mussten immer darauf achten, dass wir auf Kirchengelände oder privaten Grundstücken spielen“, erzählt er. „Wenn wir nur ein Stück staatlichen Boden betraten und spielten, war sofort der ABV da und verwies uns vom Staatsgrund.“

„Aktuell gehören acht Bläser zum Posaunenchor“, berichtet Ria Preul. „Sie kommen aus Glöwen, Havelberg, Göricke und Bendelin.“ Die Jüngsten sind mit 13 bzw. 15 Jahren die Geschwister Mariella und Chiara Muntau. Der Havelberger Pfarrer i.R. Ullrich Wolf ist mit 78 das älteste aktive Mitglied.

„Es ist schwer, Nachwuchs zu gewinnen“, weiß Ria Preul. Ein wenig neidisch blickt man da in die 1960er Jahre, als 20 Bläser dem Posaunenchor angehörten. Für die Ausbildung der Jungbläser ist der musikalische Leiter, Kantor Gottfried Förster aus Havelberg, verantwortlich. Um junge Leute zu halten, sei es wichtig, nicht nur Kirchenchoräle zu spielen. „So spielen wir auch Jazz, Beatles-Titel, Volkslieder und aktuelle Melodien.“

Ria Preul leitet seit sechs Jahren den Chor. Überhaupt spielt der Posaunenchor eine wichtige Rolle in der Familie, gehören doch Ehemann Karsten, Tochter Anna und Sohn Knut Otto auch zu den Bläsern.

„Vor ungefähr zehn Jahren wurde ich dann angesprochen, ob ich nicht auch mitspielen möchte“, berichtet sie. „Da du sowieso schon immer dabei bist und organisierst, kannst du auch mitspielen, so die Meinung der anderen.“ Also sagte sie zu, wurde ein Jahr lang ausgebildet und komplettierte die Bläserfamilie Preul im Posaunenchor.

Gegenwärtig laufen die Vorbereitungen auf die Feierlichkeiten zum 70-jährigen Bestehen des Posaunenchores Glöwen. „Eingebettet ist das Festkonzert in unser traditionelles Bläserwochenende im Juli“, informiert die Chorleiterin. Seit 25 Jahren sind die Glöwener mit dem Posaunenchor Lienen bei Tecklenburg in Nordrhein-Westfalen befreundet. Alljährlich findet ein gemeinsames Bläserwochenende statt, in diesem Jahr vom 13. bis 15. Juli in der Prignitz. Höhepunkt wird das gemeinsame Konzert am 14. Juli um 16 Uhr sein. „Wir wollen auf dem Kirchplatz spielen“, hofft Ria Preul auf sommerliches Wetter an diesem Juli-Wochenende. „Die Regenvariante ist die Kirche.“

Bis es aber soweit ist, proben die Glöwener Bläser fleißig, gestalten die Gottesdienste musikalisch, spielen bei Gemeindefesten und bei Geburtstagen.