von svz.de

24. Januar 2019, 08:59 Uhr

Der nächste Termin, um sich zum Freizeitkapitän ausbilden zu lassen, steht fest. Der Lehrgang findet an einem Wochenende vom 5. bis 7. April statt. Nähere Informationen und Anmeldungen unter Telefon 03877/56799445 oder per Mail an: info@freizeit-park-wittenberge.de.