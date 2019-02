Wittenberge : Austausch in geselliger Runde

von svz.de

An jedem letzten Mittwoch im Monat sind Senioren von 15 bis 16.30 Uhr in die Landeskirchliche Gemeinschaft Wittenberge, Rathausstraße 31 herzlich eingeladen. Am 27. Februar wird über „Lebenswege“ nachgedacht. Es gibt einführende Gedanken, die die Teilnehmer ins Gespräch bringen sollen. Es wird gemeinsam gesungen und gebetet. Bei Kaffee und Kuchen bleibt Zeit zum Austausch. Eine vorherige Anmeldung bei Familie Rüdiger, Telefon 03877/ 61919 wäre wünschenswert.