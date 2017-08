Neu Pinnow : Bagger am A14-Teilstück angerollt

vergrößern 1 von 1 Foto: Carlo Ihde 1 von 1

Die ersten Bagger rollten am A14-Teilstück zwischen Groß Warnow und Karstädt an. Zuerst wird die abgerutschte Böschung Richtung Süden saniert, so dass die Fahrbahn nach Karstädt voraussichtlich Ende September freigegeben wird. Danach folgt die Sanierung Richtung Norden bis Ende Oktober, wie Steffen Streu, Pressesprecher des Infrastrukturministeriums, mitteilte. Zeitlich sei es vom Bau-Unternehmen nicht anders zu machen, da es im Norden derzeit einen hohen Sanierungsbedarf gebe.

von Martina Kasprzak

erstellt am 18.Aug.2017 | 21:00 Uhr