Wegen Bauarbeiten in Perleberg : Bahnübergang drei Tage dicht

Foto: Doris Ritzka

Dauerbaustelle Stadt: In der Wittenberger Straße wird gepflastert und die Fahrbahn für den Asphalt vorbereitet. Das Ziel: Ende Juni sollen die Kraftfahrer zumindest einseitig schon stadteinwärts wieder gelangen, betont Bauamtsleiter Hagen Boddin. Das sei so mit dem Auftragnehmer eindeutig terminiert.

Derweil kündigt sich schon die nächste Baustelle an. Bahnübergang Wilsnacker Straße: Ab 9. Juni, abends, bis 13. Juni, früh, geht hier nichts mehr, ist der Übergang voll gesperrt. Der Grund – die Bahn baut. Im Zuge der bereits bekannten Errichtung des elektronischen Stellwerks müssen die Bahnübergänge zum Teil neu gebaut oder angepasst werden. „In Perleberg nutzen wir die notwendigen Anpassungen, um Teile der etwa 20 Jahre alten Bahnübergänge zu erneuern. Darüber hinaus müssen wir die Signalkabel für das neue Stellwerk im Bereich der Straßen verlegen“, erläutert Gisbert Gahler vom Regionalbüro Kommunikation der Deutschen Bahn AG. Am Übergang in der Wilsnacker Straße werden jetzt die sogenannten Rohrtrassen für das elektronische Stellwerk eingebaut.

Die Schranke werde zurzeit durch den Fahrdienstleiter bedient. Dieser muss sie schließen, bevor durch das Stellen von Signalen eine Zugfahrt zugelassen wird. Für die zeitgerechte Einschaltung der Anlagen zur Bahnübergangssicherung werden an den berechneten Einschaltpunkten nun Radsensoren als Anrückmelder eingebaut. Wenn dann alles in Betrieb ist, geplant ist Ende November, werden sich die Schrankenschließzeiten erheblich verkürzt. Die dauern am Bahnübergang nach dem Umbau dann etwa 120 bis 150 Sekunden.

Bis dahin gibt es aber noch eine Menge zu tun, was nicht ohne Auswirkungen für die Verkehrsteilnehmer bleibt. Zu spüren bekommen sie das ab Freitagabend, dem 9. Juni, am Übergang in der Wilsnacker Straße. Hier ist es voraussichtlich mit einem verlängerten Wochenende abgetan, denn ab dem Dienstag in der Frühe soll der Verkehr dort wieder rollen. Bis dahin wird der überregionale Verkehr über die B 189 neu umgeleitet. Eine entsprechende Beschilderung erfolge. Zudem werden für diesen Zeitraum die Lichtsignalanlagen in der Wilsnacker Straße, Einmündung Heinrich-Heine-Straße sowie Einmündung August-Bebel-Straße außer Betrieb genommen, lautet die verkehrsrechtliche Anordnung.

Vom 16. bis 30. Oktober ist an diesem Bahnübergang abermals eine Vollsperrung geplant. Dann sollen die Beläge und alle Schrankenantriebsteile einschließlich der Fundamente ausgewechselt sowie die Elektronik komplettiert werden. Für drei Tage im Oktober wird auch noch einmal der Bahnübergang in der Wittenberger Straße voll- bzw. halbseitig gesperrt, um die Software dann anzupassen, ist von der Bahn zu erfahren. Auch am Eichhölzer Weg (Oktober) und am Bahnübergang in Rosenhagen (Mitte September) stehen noch Arbeiten und damit Sperrungen an.



von Doris Ritzka

erstellt am 02.Jun.2017 | 05:00 Uhr