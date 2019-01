Wittenberge : Ballnacht hat Tradition

Wittenberger Schützengilde pflegt Brauchtum und Sport gleichermaßen

von Barbara Haak

28. Januar 2019, 08:30 Uhr

Ins neue Jahr startet die Wittenberger Schützengilde mit ihrem Ball. Das sei guter Brauch, sagt Präsident Ingo Rodowski, denn „wir leben im Verein mit Leidenschaft für die Tradition und den Sport in unserer Heimat“. 200 Gäste, darunter viele aus befreundeten Vereinen und aus der Partnerstadt Elmshorn, genossen Samstag die Ballnacht in der „Alte Zellwolle“. Unter den Gästen auch Marcel Hagelstein, Daniel Scherr und Harald Würsch von der Alpha-Besatzung des U-Bootgeschwaders. Die Schützen pflegen seit Jahren intensive Kontakte zur Besatzung. „Derzeit liegt U 31 in Eckernförde im Hafen. Wir werden 2019 aber noch mehrere Fahrten antreten“, so Oberbootsmann Hagelstein.