Baek : Basar für Kindersachen

03. April 2019, 07:52 Uhr

In der Turnhalle und auf dem Freigelände der Freien Schule Baek findet am kommenden Samstag, 6. April, der nächste Kindersachenbasar statt. Von 14 bis 17 Uhr können Besucher an zahlreichen Ständen Bekleidung, Spielsachen und brauchbare Dinge für Babys, Kinder und Teenager kaufen. Zeitgleich laden die Grundschule und die Kita des Landweg e.V. zu einem Tag der offenen Tür ein. Weitere Informationen im Internet unter www. landweg.org.