21. Februar 2019, 07:51 Uhr

Anfang März kommt die mobile Beratungsstelle der Verbraucherzentrale wieder in den Kreis. Am 6. März steht das Digimobil vormittags am Kulturhaus in Wittenberge. Am 7. März wird es vormittags auf dem Kirchplatz in Perleberg zu finden sein.