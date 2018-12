Wittenberge : Bis morgen Gutschein sichern für Badewelt

von svz.de

17. Dezember 2018, 09:45 Uhr

1956 Mädchen und Jungen aus 92 Klassen an zwölf Grundschulen des Landkreises sind bis Freitag von den Lehrern in der Prignitzer Badewelt in Wittenberge angemeldet worden. Sie kommen in den Genuss eines Weihnachtsgutscheins für die Schwimmhalle.

Das ist eine erfreuliche Resonanz auf die Aktion des Schwimmhallen-Teams, so Christian Maasch, Geschäftsführer der Bäder GmbH. „Aber jeder von den über 3200 Grundschülern in der Prignitz soll die Chance haben, bei uns schöne Stunden zu verbringen“, so Maasch weiter. Und deshalb erinnert er daran, dass es nur noch heute und morgen möglich ist, sich für den kostenlosen 4-Stunden-Gutschein anzumelden.

Ein Schreiben mit einem Anmeldeformular ging bereits Ende November an alle Schulen. Die Lehrer müssen es ausfüllen und angeben, wie viele Kinder in der jeweiligen Klasse sind. Dann gibt es die Gutscheine. „So schützen wir uns vor einem möglichen Missbrauch“, erklärt Maasch das Verfahren. Eine Einladung, um im Klassenverband schwimmen zu gehen, sei dies jedoch noch nicht. „Jeder kann individuelle kommen.“