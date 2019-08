Perleberg : Bürgerhaushalt und Städtepartnerschaft

von svz.de

06. August 2019, 05:04 Uhr

Heute, 18 Uhr, tagt der Kulturausschuss der Perleberger Stadtverordnetenversammlung im kleinen Saal des Rathauses. Damit startet er in die neue Legislaturperiode. Gewählt wird der stellvertretende Ausschussvorsitzende, bevor es in die eigentliche Tagesordnung geht. Themen auf dieser sind dann: 50 000 Euro für den Bürgerhaushalt sowie die Städtepartnerschaft mit Kaast. Kontakte zwischen beiden Städten bestehen seit vielen Jahren. Am 3. Oktober soll nun eine Partnerschaft besiegelt werden.

Zudem geht es in der Sitzung um Anträge zur Sonderförderung Sport 2019.