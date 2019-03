Groß Warnow : Bürgerinitiative vor Gründung

von svz.de

28. März 2019, 07:46 Uhr

Heute kommen die Ortsbeiräte Pröttlin und Groß Warnow zu einer gemeinsamen Sitzung zusammen. Es geht um die Diskussion zur Gründung einer Bürgerinitiative, die gegen die geplante Mülldeponie im Bereich Groß Warnow/Pinnow entstehen soll. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr in der „Alten Schule“, Küsterhaus, in Groß Warnow. Zu Beginn des öffentlichen Teils können Bürger noch ihre weiteren Anliegen an die beiden Ortsbeiräte vortragen.