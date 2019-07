Elblandfestspiele Wittenberge : Das Fernsehen bleibt Partner

von hata

15. Juli 2019, 08:36 Uhr

Die Elblandfestspiele können auch im nächsten Jahr fest auf das Fernsehen zählen. Der Rbb wolle an der Veranstaltung festhalten, sie wieder aufzeichnen. Das hat Hagen Brandstäter, rbb-Verwaltungsdirektor und stellvertretender Intendant, auf dem Empfang am Sonnabend fest zugesagt. So sehr Ministerpräsident Dietmar Woidke ihm darüber hinaus eine Zusage für weitere Jahre abringen wollte, blieb Brandstäter jedoch zurückhaltend. Sein erster Besuch habe ihn überzeugt, die Veranstaltung habe ihm gefallen.