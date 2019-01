Perleberg : Dem Kompliment folgt die Ernüchterung

Bildungsministerin Britta Ernst und Landrat Torsten Uhe sprechen auf Neujahrsempfang über Oberstufenzentrum und A 14

von Hanno Taufenbauch

24. Januar 2019, 08:48 Uhr

Mit einem Kompliment eröffnete Bildungsministerin Britta Ernst ihre Rede: „Sie packen die Dinge an in der Prignitz, das gemeinsame Arbeiten verbindet sie hier“, sagte sie auf dem Neujahrsempfang des Landrates am Mittwoch in Perleberg.

Das war es dann aber auch schon mit den schönen Worten. Über das sensible Thema Oberstufenzentren (OSZ) sagte sie nichts Neues. Sie wolle zwar alle erhalten im Land, „aber „unterfrequentierte Klassen sind dauerhaft nicht zu finanzieren.“ Damit reagierte sie auf die mehrfach in der Prignitz geäußerte Kritik, dass das hiesige OSZ Ausbildungsklassen mangels Schüler verloren hat. Ihr Ministerium sei gerne bereit, einen Beitrag zur Sicherung der Schulen zu leisten. Aber auch was das Zusammenlegen von Klassen betrifft, sagte sie: „Klassen folgen den Ausbildungsplätzen der Wirtschaft.“ Das heißt: Wo die meisten Schüler ihre Ausbildung machen, wird die Klasse eröffnet.

Zuvor hatte Landrat Uhe wiederholt dafür geworben, auch mal Klassen in der Prignitz zu eröffnen. Bisher seien es immer die Prignitzer Schüler, die fahren müssten, unter anderem nach Werder, Hennigsdorf, Zehdenick oder Potsdam. Neben erfolgreichen Entwicklungen in der Wirtschaft sprach Uhe in seiner Rede den Bau der A 14 an. Diesen hatte Ministerpräsident Dietmar Woidke in der Vorwoche bei seinem Besuch in Perleberg zur Chefsache erklärt. „Das schätzen wir sehr, aber die Trasse muss jetzt auch kommen“, sagte Landrat Uhe.