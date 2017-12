So feiert Wittenberges Partnerstadt : Der Choro begrüßt das neue Jahr

vergrößern 1 von 1 Foto: Denitsa dilova 1 von 1

von PAUL

erstellt am 15.Dez.2017 | 21:00 Uhr

Langsam kann der Tannenbaum geschmückt werden. Nur noch eine Woche, dann ist Heiligabend. Doch wie werden dieser und die weiteren Festtage in den ausländischen Partnerstädten der Region gefeiert? Wir verraten es Ihnen in unserer Weihnachtsserie. Heute, als letzter Teil: Razgrad in Bulgarien, Partnerstadt von Wittenberge.

Seien Sie ehrlich. Wie oft waren Sie schon im Advent auf einem Weihnachtsmarkt, haben Weihnachtsmusik gehört, sich Glühwein gegönnt? In Razgrad haben die Feierlichkeiten dagegen erst am vergangenen Montag, nach dem zweiten Advent, begonnen. „Da wurde der Weihnachtsbaum im Stadtzentrum erleuchtet“, erzählt Denitsa Dilova von der Stadtverwaltung in Razgrad im Nordosten Bulgariens.

Zur Eröffnung gibt es ein musikalisches Programm, Kinder bringen ihre Wünsche zum Weihnachtsmann. In diesem Jahr ist vielleicht ein besonderer Wunsch darunter: Dass ihr städtischer Fußballclub Ludogorez in der Europa League weiterhin für Aufsehen sorge. Zuletzt siegte er gegen die TSG Hoffenheim und bleibt in der Gruppenphase ohne Niederlage.

Heiligabend ist der Höhepunkt des Weihnachtsfestes. „Es ist das wichtigste Familienfest. Es heißt, so wie der Abend verläuft, so wird das Familienleben in dem ganzen nächsten Jahr sein“, erklärt Dilova. Die Familie versammelt sich früh am Abend um die Festtafel. Auf dieser stehen verschiedene traditionelle Speisen. Ursprünglich sollten immer neun Gerichte am Heiligen Abend verzehrt werden. Die Zahl neun stehe für die Schwangerschaftsmonate der Frau, so Dilova. Mittlerweile ist das aber eher eine Ausnahme. Verbreitet ist, dass es eine beliebige ungerade Zahl an Gerichten sein muss. Egal, ob sieben, neun oder elf Speisen, eine Besonderheit darf nicht fehlen: das Rundbrot. Dieses wird mit Fruchtbarkeitssymbolen wie Kreuzen, Weintrauben, Blumen oder Tieren verziert. Im Brotteig ist eine Münze eingeknetet. Wer diese findet, soll der Glückspilz im neuen Jahr sein.

Als kulinarische Besonderheit gilt zudem die vegetarische Sauerkrautblätter-Roulade, in der heimischen Sprache „Sarmi“ genannt. Mit auf der Speisekarte stehen gekochte Weizenkörner, Bohnen, Linsen oder Reis. Getrocknetes Obst und Gemüse werden für die Gesundheit gereicht. Die Festtafel bleibt über Nacht stehen, wird nicht abgedeckt, sagt Denitsa Dilova. Die Menschen glauben, Gott käme über Nacht auf das Essen herab.

Zum Jahreswechsel treffen sich die Razgrader im Zentrum. Dort findet die große, von der Stadt organisierte, Silvesterparty statt. Der Bürgermeister begrüßt die Bewohner persönlich, oder per Videobotschaft. Auf der Leinwand können die Gäste Bilder von Silvesterpartys aus der ganzen Welt sehen. Mitternacht erstrahlt ein Feuerwerk am Himmel. „Wir beglückwünschen uns gegenseitig“, sagt Denitsa Dilova. „Auf viele Jahre“, lautet dabei ein Spruch, bevor sich alle in den Choro – ein traditioneller bulgarischer Volkstanz – einreihen.

Seit 2003 besteht die Partnerschaft zwischen Wittenberge und Razgrad. 2018 sind im Zuge des Brandenburg-Tages Aktionen geplant. Dabei wird vermutlich auch der Choro eine Rolle spielen. So sollen bulgarische Tänzer diesen und weitere Volkstänze präsentieren, sagt Marita Fritsch, zuständig für internationale Beziehungen bei der Stadt Wittenberge.

Bisher erschienen:Szczawnica und Szczaniec in Polen, 9.12., S. 7 und Châlons-en-Champagne in Frankreich, 2.12., S. 7.