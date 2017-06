Hubert Finke : Der Elbexperte sagt Tschüss

vergrößern 1 von 1 Foto: Hanno Taufenbach 1 von 1

Hubert Finke hat der Elbe ein Gesicht gegeben. Seine Prognosen beim Hochwasser waren im Krisenstab und in unserer Redaktion begehrt. Morgen geht der Fachmann und Leiter des Außenbezirks Wittenberge des Wasser- und Schifffahrtsamtes Magdeburg in den Ruhestand, gestern wurde er offiziell verabschiedet. Redakteur Hanno Taufenbach sprach mit ihm über sein Leben am und mit dem Fluss Elbe.



Herr Finke, wir blicken von Ihrer Terrasse auf die Elbe, aber rechts sehen wir keine 200 Meter entfernt Ihre Dienststelle. Werden Sie bei diesem Anblick den Ruhestand genießen können?

Hubert Finke: Ja, das werde ich. Vor fünf Jahren hätte ich noch mit Nein geantwortet. Da wurde ich schon nach fünf Urlaubstagen unruhig, wollte zurückkehren. Selbst an den Wochenenden sehnte ich teilweise den Montag herbei.



Woher nehmen Sie dann diese Gewissheit?

Ich habe bereits meinen regulären Urlaub und Resttage aus dem Vorjahr genommen und konnte zur Dienststelle schauen, ohne unruhig zu werden. Bis vor kurzem wohnten wir ja auch noch auf dem Gelände.



Steht das Häuschen jetzt leer?

Das Haus hat das Sozialwerk meiner Behörde übernommen und eine Ferienwohnung eingerichtet. Jetzt kommen laufend Urlauber hierher, viele das erste Mal nach Wittenberge und sie sind begeistert.



Wer mit Ihnen arbeitet oder Sie privat kennt, weiß von Ihrer Liebe zur Elbe. Gab es die schon immer?

Ich bin in Quitzöbel aufgewachsen, Havel und Elbe waren unsere Spielfelder. Wir haben dort geangelt, sind ans andere Ufer geschwommen, mit dem Kahn gefahren oder haben Dummheiten gemacht.



Würden Sie uns eine verraten?

Wir haben Vogelnester geräubert.



Fluss oder Meer: Was fasziniert Sie am meisten?

Ein Meer hat auch etwas, aber ich mag es lieber fließend. Der Fluss lebt. Ein Kanal hingegen ist trostlos mit seiner monotonen Böschung und nur für die Schifffahrt von Interesse.



Lebt auch der Rhein?

Der Rhein ist schifffahrtstechnisch interessant, aber im Vergleich zur Elbe und ihren Ufern steril.



Sie haben Abitur und eine Ausbildung zum Werkzeugmacher. Wie kam es, dass Sie in die Wasserwirtschaft wechselten?

Werkzeugmacher gefiel mir nicht, deshalb studierte ich Meliorationswesen, begann bei Meli-Bau in Perleberg zu arbeiten.



Was war dort Ihre Aufgabe?

Ich war in der Projektierung. Die Entwässerung der Karthaneniederung war eines meiner Projekte. 1982 wurde dann im heutigen Schifffahrtsamt, damals ein reiner Bauhof, ein Bauleiter gesucht. Ich kündigte und bekam diese Stelle. Nach der Wende wurden wir offiziell Außenbezirk des Wasser- und Schifffahrtsamtes Magdeburg, mir übertrug man die Leitung.



Im Alltag tauchen die Arbeit Ihrer Behörde und Sie selbst selten in der Öffentlichkeit auf. Bei einem angekündigten Hochwasser ändert sich das schlagartig. Ihre Expertenmeinung wurde und wird von Einsatzkräften und dem Krisenstab geschätzt. Welches sind Ihre drei wichtigsten Erinnerungen an die Fluten seit 2002?

Die große Panik 2002, ausgelöst durch die Bilder aus Dresden. Man befürchtete auch hier schwimmende Autos in den Straßen. Dann die Geschlossenheit, mit der die Einsatzkräfte und Bevölkerung gegen die Fluten kämpften. 2002, 2006 und 2011 waren wichtige Übungen für uns. Ich bin überzeugt, dass wir ohne diese Erfahrung 2013 mit den 7,85 Meter am Pegel Wittenberge nicht hätten umgehen können.

Bemerkenswert fand ich, dass im Krisenstab nie Panik ausbrach. Das war mit ein Verdienst des früheren Landrates Hans Lange.



7,85 Meter sind ein Rekordwert. Welchen Pegel halten Sie persönlich für möglich in Wittenberge?

7,99 Meter haben Wissenschaftler nach den Erfahrungen 2013 in einer Prognose errechnet, ich persönlich denke, dass wir 2013 bereits die 8,15 Meter ohne den Deichbruch bei Fischbeck bekommen hätten.

Es geht aber nicht nur um den Pegel, jedes Hochwasser hat seine eigene Herausforderung. Denken Sie nur an 2011, als Breese durch das Qualmwasser abgesoffen war. Aber Hochwasser ist nur mein Hobby und nicht mein Geschäft.



Jetzt sind Sie sehr bescheiden, aber gut, kommen wir zu Ihrem Geschäft. Hat die Schifffahrt auf der Elbe eine Zukunft?

Wir haben das dritte Jahr in Folge lang anhaltend niedrige Wasserstände. Es findet fast keine Berufsschifffahrt statt.



Und wenn es wieder gute Regenjahre geben sollte?

Die Berufsschifffahrt lässt sich nicht auf Knopfdruck wieder herstellen. Auch ohne Schiffe werden jetzt die Waren transportiert. Es gibt Lieferketten, die einzuhalten sind und planbar sein müssen. Dazu kommt ein anderes Problem: Es gibt immer weniger Schiffsführer, die die notwendigen Patente, also Rechte, für die einzelnen Elbabschnitte besitzen. Auch diese lassen sich nicht auf die Schnelle erwerben.



Wirtschaft und manche Politiker wollen Millionen Euro in den Fluss investieren, um Bedingungen für die Schifffahrt zu verbessern. Rausgeworfenes Geld?

Bei lang anhaltendem Niedrigwasser nutzt ein Tiefengewinn in der Fahrrinne nicht spürbar. Es wird dennoch kein Schiff fahren. Ohne Wasser geht‘s nun mal nicht. Das ist gewiss eine Folge des Klimawandels.

Die Schifffahrt auf der Elbe ging einst von 700 Tonnen schweren Schiffen aus. Heute sind es 1500 Tonnen, alles darunter ist nicht wirtschaftlich, aber das bringt einen ganz anderen Tiefgang mit sich. Auch das muss bedacht werden.



Welche Rolle spielt für Sie der Naturschutz am Fluss?

Eine große, für die ich mich schon früh interessierte. Wir sind eine reine Verkehrsbehörde, aber ich habe schon vor 20 Jahren im Stillen Dinge gemacht, die gar nicht zulässig waren. Mittlerweile hat die Ökologie offiziell an Bedeutung gewonnen. Ich würde sagen, dass ich ein tolles Verhältnis zu den Mitarbeiten des Biosphärenreservats habe.



Seit einiger Zeit bieten Sie interessante Vorträge über die Elbe und über die Hochwässer an. Werden Sie das beibehalten?

Wenn es gewünscht wird, sehr gerne. An dieser Stelle danke ich den Bürgern für ihr Interesse. Bedanken möchte ich auch bei Ihnen und Ihrem Team vom ‘Prignitzer‘ für die stets objektive Berichterstattung. Es war eine gute Zusammenarbeit.



Es sind nur noch wenige Stunden bis zu Ihrem Ruhestand. Sind Sie aufgeregt?

Nein, es wird Zeit. Meine Behörde hat 12 000 Mitarbeiter und soweit ich weiß, bin ich mit bald 68 Jahren der Älteste.



In jedem Fall bleibt Ihnen mehr Zeit fürs Radfahren. Wo sind Ihre Lieblingsrouten an der Elbe?

Im Bereich Quitzöbel und eine etwas größere Tour in der Havelberger Region.



Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Gesundheit.



von Hanno Taufenbach

erstellt am 29.Jun.2017 | 08:00 Uhr