Grüne Woche 2018 : Der Knieper soll Türen öffnen

Foto: Reik Anton

von Reik Anton

erstellt am 15.Jan.2018 | 21:00 Uhr

Sie stehen in den Startlöchern: Die neun Gastronomen, die die Prignitz ab kommendem Freitag kulinarisch bei der Internationalen Grünen Woche in Berlin vertreten werden.

Erstmals mit dabei sind das Hotel Stadt Wittstock, die Vormark Kochkultur GmbH als alleiniger Teilnehmer und die Feldküche Wittenberge. Deren Chef, Thomas Opitz, staunte nicht schlecht, als kürzlich beim Pressetermin zur Sprache kam, wie viele Portionen 2017 in einigen Stunden an die Messebesucher ausgereicht wurden: Nämlich etwa 900. Natürlich schwankt diese Zahl von Tag zu Tag, beeindruckt schien Opitz dennoch. „Aber es handelt sich dabei um Kostproben“, konnte Mike Laskewitz, Geschäftsführer des Tourismusverbands Prignitz, den Debütanten beruhigen.

Die Feldküche Wittenberge ist ein kleiner Familienbetrieb aus Lanz, der seit 16 Jahren existiert. „Wir sind schon seit einiger Zeit daran interessiert, bei der Grünen Woche mitzumachen und unsere Produkte zu präsentieren“, sagt Thomas Opitz. Er freue sich, dass es nun die Gelegenheit dazu gebe. Für Mike Laskewitz kam es bei der Auswahl „seiner Mannschaft“ darauf an, möglichst die ganze Region im Boot zu haben. „Es geht bei der Grünen Woche um regionale Produkte und wir wollen zeigen, was wir von Pritzwalk über Freyenstein, Lenzen, Wittenberge, Perleberg und Bad Wilsnack zu bieten haben.“ Für den Touristiker ist und bleibt der Knieperkohl das Herzstück der kulinarischen Prignitz. Angst, dass das Interesse an dem Sauergemüse schwindet, hat er nicht. „Wird denn die Spreewaldgurke uninteressant?“, stellt er die Gegenfrage. Der Knieperkohl sei d i e regionale Spezialität. „Er dienst quasi als Türöffner. Unsere Köche zeigen, was mit dem Kohl gemacht werden kann und welche anderen Speisen und Produkte es noch gibt. Jeder interpretiert den Knieper anders.“

Doch die Prignitz will sich nicht nur als Region der Gaumenfreuden bei der Grünen Woche zeigen. „In diesem Jahr wird der Pollo 25 Jahre alt und Lotte Lehmann hätte ihren 130. Ehrentag“, so Laskewitz. Deswegen spielt auch die Kultur eine wichtige Rolle. So werden beide Anlässe am Prignitztag (24. Januar) gesondert auf der Bühne in den Fokus gerückt.

1993 gründeten Eisenbahnfreunde den Verein Prignitzer Kleinbahnmuseum Lindenberg, in dem sich alles um die Schmalspurbahn „Pollo“ dreht. Bei der Grünen Woche soll an diese historische Schienenverbindung erinnert werden.

Zum Geburtstag von Lotte Lehmann, die am 27. Februar 1888 in Perleberg das Licht der Welt erblickte, wird Annett Jura, Bürgermeisterin der Rolandstadt, zur Grünen Woche reisen. Passend zum Anlass soll die Sängerin Mirjam Miesterfeldt (Sopran), ein kleines Konzert geben. Sie ist Absolventin der Lotte-Lehmann-Woche 2012, Absolventin der Lotte-Lehmann-Akademie 2013, und kann außerdem auf Auftritte bei den Elblandfestspielen 2014 und 2016 zurückblicken.