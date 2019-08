Landtagswahl 2019 : Der Nahverkehr muss besser werden

Thomas Domres blickt selbstkritisch auf die Wahlperiode zurück, räumt Fehler ein und spricht über Erfolge in der Sozialpolitik und der Finanzausstattung von Kommunen.

von Hanno Taufenbauch

21. August 2019, 17:16 Uhr

Sieben Direktkandidaten ringen im Wahlkreis I um den Einzug in den Potsdamer Landtag. In einer Interviewserie stellen wir sie und ihre persönlichen Ziele vor. Heute: Thomas Domres (Linke). Er bringt die größte Erfahrung mit, vertritt seit 20 Jahren die Prignitz im Landtag. Zu seinen wichtigsten Zielen zählt er die weitere Stärkung des ländlichen Raums. Lebensperspektiven schaffen.

Herr Domres, Sie waren zehn Jahre in der Opposition, jetzt sind Sie zehn Jahre lang mit in der Regierungsverantwortung. Was macht mehr Spaß?

Thomas Domres: Es ist schön, wenn man Dinge umsetzen kann und das ist in der Regierungsarbeit leichter, erfordert aber auch viel Abstimmungsbedarf. Wenn man in der Opposition nur Anträge für den Papierkorb entwirft, ist das deprimierend. Das war meine Erfahrung. Heute hat es die Opposition etwas leichter, der Umgang miteinander im Parlament ist fairer geworden. Daran hat Die Linke einen großen Anteil.

Ist es nicht genau das, was die Leute wollen: Einen fairen Umgang und Kompromisse in der Politik?

Ich denke ja. Die Menschen wollen keine zerstrittenen Parteien. Sie wollen, dass Probleme gelöst werden.

Welche Probleme wollen sie gelöst haben?

Sehr vielschichtige Probleme. Das Thema Pflege in allen Facetten: die Zahl der Pflegekräfte, ihre Bezahlung, die zu geringen Pflegesätze, die wenig attraktiven Arbeitszeiten.

Was davon könnte eine Landesregierung anpacken?

Wir könnten noch stärker als bisher die Altenpflegeausbildung finanziell unterstützen oder die Allgemeinverbindlichkeit der Tarifverträge erklären. Was in Zuständigkeit des Bundes fällt, können wir über Bundesratsinitiativen anschieben.

Das Thema Gesundheit fällt in verschiedene Zuständigkeiten. Was kann das Land für eine flächendeckende medizinische Versorgung machen?

Gesundheitszentren wie das in Wittenberge sind ein gutes Beispiel. Nach diesem Muster müssen wir noch häufiger stationäre und ambulante Versorgung miteinander vernetzen. Wir müssen die Ansiedlung von Fachärzten unterstützen. In Wittenberge wird beispielsweise ein Augenarzt gesucht.

Aber dafür ist die Kassenärztliche Vereinigung zuständig. Das Land entscheidet nicht über die Eröffnung von Arztpraxen.

Das ist richtig, aber wir können den Prozess zwischen den Akteuren moderieren, was beim Thema Augenarzt auch der Fall ist. Unsere Gesundheitsministerin ist involviert.

Welche Themen sprechen Menschen an Ihren Wahlständen an?

Die Angst vor dem Erstarken der AfD oder eine allgemeine Unzufriedenheit mit der Politik. Diese kann aber nur selten konkret erklärt werden, oft ist es nur ein Bauchgefühl. Im Gespräch lässt sich manches ausräumen oder erklären. Wir müssen viel mehr mit den Leuten reden und vor allem neue Wege finden, wie wir sie erreichen.

Das scheint ein echtes Problem zu sein, wenn selbst Ihre Spitzenkandidaten davon sprechen, dass sich Ihre Partei zu weit von der Haustür der Menschen, also von den Wählern entfernt hat.

Vor allem in der Sprache haben wir uns ein Stück weit entfernt. Wir sind zu fachpolitisch, reden oft über die Köpfe hinweg. Wir stellen fest, dass die Probleme der Menschen immer individueller werden und eine Entsolidarisierung stattfindet. Dies und die Individualisierung der Menschen nutzt die AfD, indem sie Menschen gegeneinander ausspielt.

Was ist persönlich Ihr politisch wichtigstes Ziel?

Eine gute Lebensperspektive für die Menschen. Deshalb müssen wir weiter die ländlichen Räume stärken.

Was haben Sie bisher erreicht?

Ganz viel bei der Finanzierung der Kommunen. Das merken wir auch daran, dass die Klagen aus den Regionen deutlich weniger geworden sind. 22,43 Prozent der Steuereinnahmen des Landes reichen wir künftig an die Kommunen weiter. Selbst die Bertelsmannstiftung schreibt, dass dies ein Spitzenplatz in der Bundesrepublik ist. Wir werden daran weiter arbeiten, den Flächenfaktor noch stärker berücksichtigen. Wir müssen den Soziallastenausgleich der sozialen Struktur in dem jeweiligen Kreis anpassen, um nur einige Punkte zu nennen.

Wo sehen Sie noch Fortschritte?

Das beitragsfreie letzte Kitajahr. Dann der Deichbau. Lange Zeit hatten wir kein Geld, dann fehlte es an Fachpersonal. Jetzt ist beides im Einklang miteinander, deshalb konnten wir den Hochwasserschutz so sehr voranbringen. Für die freiwilligen Feuerwehren wurde manches erreicht, auch wenn es dort weiter gehen muss.

Die langfristigen Projekte Sanierung des Rudower Sees und das Thema Speicher Sadenbeck sind angeschoben worden. Daran werden wir weiter arbeiten.

Wo sehen Sie selbst Reserven?

Den öffentlichen Personennahverkehr müssen wir verbessern, die Anbindung nach Hamburg und der Nachtzug von Berlin sind Themen. Die gesundheitliche Versorgung und die Pflege sind langfristig zu sichern, junge Familien weiter entlasten.

Wir haben noch gar nicht über die Kreisgebietsreform gesprochen. Mit keinem anderem Thema dürften sie weiter von den Menschen entfernt gewesen sein.

Sie zu stoppen war keine Schwäche. Reformen lassen sich nicht gegen die Mehrheit der Menschen durchsetzen. Leider wird das politische Handeln oft zu sehr schwarz/weiß beurteilt. Hören wir nicht auf die Menschen, sind wir dogmatisch, machen Politik über die Köpfe der Leute. Hören wir auf sie, sind wir Umfaller, sind nicht durchsetzungsfähig. Mehrere Bestandteile aus diesem Reformpaket sind aber auf den Weg gebracht.

Welche zum Beispiel?

Das erwähnte Finanzausgleichsgesetz und die Überarbeitung der Kommunalverfassung. Ich denke an die Stärkung des Gemeindewirtschaftsrechts, an die Stärkung der Bürgerbeteiligung, an die Förderung der kommunalen Zusammenarbeit von Kommunen untereinander, ohne das eine Fusion nötig wird.

Wir dürfen nicht glauben, dass die demografische Entwicklung auf den Kopf gestellt wird, sie wird allenfalls etwas abgeschwächt. Wir sind also gezwungen, nach wie vor nach neuen Wegen und Antworten zu suchen. Gebietsreformen haben sich meiner Meinung nach erledigt.

Sie selbst haben die Bildungspolitik bei den Erfolgen der Landesregierung nicht erwähnt. In der Praxis vergeht kaum eine Woche ohne negative Schlagzeilen. Warum geht es nicht voran?

Es ist sehr viel zusätzliches Geld für Investitionen geflossen und wir haben viele Stellen geschaffen. Die Frage ist, warum werden die Probleme nicht kleiner?

Sie bestreiten also nicht, dass es nach wie vor welche gibt?

Das bestreite ich nicht. Die Frage der großen Klassen ist nicht gelöst, der Krankenstand bei Lehrern ist hoch. Ich höre die Kritik an den vielen Seiteneinsteigern, aber was sollten wir ohne sie machen?

Wir haben die Lehrerausbildung und -bildung deutlich gestärkt. Das wird sich positiv auswirken. Die Lehrerbesoldung wurde verbessert und dabei haben wir Forderungen der Gewerkschaft übernommen. Häufig stelle ich fest, dass zum Teil deutliche Verbesserungen nicht zur Kenntnis genommen werden. Mein Eindruck ist, dass gemachte Dinge nicht zur Kenntnis genommen werden.

Wir haben übrigens auch die Gefährdung des Schulstandortes Glöwen wahrgenommen, den Kampf geführt und eine Lösung gefunden.

Nehmen Sie zur Kenntnis, dass am Oberstufenzentrum Prignitz Ausbildungsgänge verloren gehen, andere bedroht sind?

Wir haben die Probleme aufgenommen, waren vor Ort und haben die Probleme thematisiert. Wir müssen zu weite Wege für eine Ausbildung verhindern und wir müssen das Oberstufenzentrum von Kooperationen überzeugen. Neue Formen der Unterrichtsgestaltung oder Videokonferenzen dürfen keine Tabus sein.

Was treibt Sie an, nach 20 Jahren erneut für den Landtag zu kandidieren?

Der Spaß und das Wissen darüber, mit den Menschen und für sie einiges erfolgreich umgesetzt zu haben und es auch künftig zu tun. Ich erlebe ja auch Zuspruch, das motiviert.

Bisher erschienen: Harald Pohle (SPD), 20.8., Seite 8