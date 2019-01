Silvesterfeier in Ferbitz : Die einen arbeiten, die anderen feiern

Im Gasthof Bauer in Ferbitz sorgen sieben Mitarbeiter für 116 Gäste der Silvesterfeier.

von René Hill

02. Januar 2019, 05:00 Uhr

„Sieben Mitarbeiter sind im Einsatz“, sagt Roland Bauer, Inhaber des Gasthofes Bauer im Lanzer Ortsteil Ferbitz. „Diese kümmern sich um die 116 Gäste, die heute bei uns Silvester feiern.“

Schon um 11 Uhr hat Koch Marcel Jesse an diesem Tag seinen Dienst angetreten. Gemeinsam mit dem Chef und zwei Aushilfen beginnen sie das umfangreiche Buffet vorzubereiten. Knapp acht Stunden später ist das Gros angerichtet, steht auf den hergerichteten Tischen. Dabei reicht die Palette von Hirschbraten über Rinderzunge bis zum Lachs. Dazu verschiedene Beilagen. Angerichtet ist auch ein kaltes Buffet mit Käse- und Obstplatten sowie verschiedene Desserts. Um 20 Uhr steht Marcel Jesse nicht mehr in der Küche sondern hinter dem Buffet. Hier schneidet er das Fleisch für die Gäste, klärt sie auf, was heute alles im Angebot ist. Dabei hat er immer ein Lächeln im Gesicht. Ihm mache die Arbeit Spaß, erzählt er. Und wenn er arbeiten muss, wenn die anderen feiern, dann hat er damit kein Problem. „Es gehört zu meiner Arbeit dazu“, sagt er. Ob er nun zu Hause oder im Gasthof auf das neue Jahr anstoße, dass sei doch egal.

Ihm zur Seite steht an diesem Abend die Frau des Wirts, Manuela Bauer. „Ich arbeite sonst nicht hier“, sagt sie. „Aber an Tagen wie diesen, darf ich aushelfen. Da bin ich dann als mithelfende Ehegattin aktiv.“ Doch dieses Wirken sei für sie nicht fremd, schließlich habe sie in eine Gastwirtschaft eingeheiratet. „Wer das eine will, muss das andere mögen“, sagt sie lächelnd während sie einem Gast eine Scheibe Fleisch auf den Teller legt.

Aleksandra Schepetzki verdient sich als Auszubildende gern etwas dazu. Auch in diesem Jahr ist sie wieder im Service tätig, bedient die Gäste an den Tischen, füllt die Getränke am Tresen ein. „Ich wohne inzwischen in Leipzig“, erzählt die junge Frau. „Jetzt habe ich Urlaub, bin über Weihnachten und Silvester wieder in der Heimat, in Laaslich, und helfe gern wieder hier aus.“ Angestoßen werde dann im Dienst.

Inzwischen ist Marcel Jesse schon wieder in der Küche verschwunden, denn zur Nacht gibt es noch einmal ein Buffet, wie von Roland Bauer zu erfahren ist. Das wird nun vorbereitet, dass es dann pünktlich den Partygästen präsentiert werden kann.

Und die Gäste? Die nutzen einmal die Zeit, nicht arbeiten zu müssen, mal feiern zu können. Auch wenn Angelika Sieling in Ferbitz wohnt, so feiert sie das erste Mal Silvester im Gasthof. „Ich war schon zu vielen anderen Veranstaltungen hier, in diesem Jahr nun zur Silvesterparty. Und ich bin einmal mehr begeistert. Ein Kompliment muss man einmal mehr der Küche machen. Es schmeckt einfach alles hervorragend.“

Was ihre Bekannten sehr zu schätzen wissen, ist, dass kein Gast aufs Trinken verzichten muss. „Denn das Team der Gaststätte und ein Taxiunternehmen sorgen dafür, dass alle nach der Silvesterfeier nach Hause kommen.“

Inzwischen hat DJ Rolf Fassnacht die Regie im Saal übernommen, der Tanz ist eröffnet. In einem separaten Raum sitzt eine Runde von älteren Stammgästen, darunter auch die Seniorchefin Lieselotte Bauer. Adolf Schulz aus Nebelin und Hans-Dieter Kussmaul aus Dergenthin erzählen wie die Runde einst entstanden ist. „Die Musik war uns zu laut, und so baten wir den Wirt, die alte ,Besenkammer’ für uns umzubauen. Und nun feiern wir seit Jahren in diesem Zimmer Silvester, können uns in Ruhe unterhalten und wenn wir tanzen wollen, dann gehen wir in den Saal“, so Kussmaul.