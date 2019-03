Anradeln : Die Region steigt in den Sattel

Am 13. April beginnt die Saison mit dem kreisweiten Anradeln. Zielort in diesem Jahr ist Bad Wilsnack. Dort findet zeitgleich das Frühlingsfest statt.

von Hanno Taufenbauch

01. März 2019, 16:44 Uhr

Auf Tourismusmessen wird seit Jahresanfang kräftig für das Prignitzer Radlerparadies geworben. Einen ersten Praxistest wird es mit dem offiziellen Saisonauftakt geben. Am 13. April heißt es: Anradeln in der Prignitz. Ziel der kreisweit startenden Radler wird in diesem Jahr Bad Wilsnack sein, informierte am Freitag Kati Bork vom Tourismusverband Prignitz.

Die Organisatoren erwarten 300 bis 400 teilnehmende Radfahrer. Neben dem gemeinsamen Erlebnis gibt es wieder attraktive Preise zu gewinnen. Die Sparkasse Prignitz verlost beispielsweise als Hauptpreise ein Fahrrad im Wert von 500 Euro, Fahrradausrüstung im Wert von 250 Euro und einen Fahrrad-Frühjahrs-Check im Wert von 100 Euro“, erzählt Mike Laskewitz, Geschäftsführer des Tourismusverbandes. Weitere Preise werden von den Städten und Gemeinden verlost, verrät der Geschäftsführer: „Wir wollen nicht zu viel verraten, aber die Preise sorgen für Genuss, Entspannung und Unterhaltung in und aus der Prignitz. Für jeden ist etwas dabei.“

Neben dem jüngsten und dem ältesten Radler wird die Radlergruppe, die die höchste Zahl für „Teilnehmer mal gefahrene Kilometer“ erreicht hat, mit einem Wanderpokal geehrt. Pritzwalk hat den Wanderpokal bereits zwei Jahre in Folge gewonnen und hat angekündigt, ihn erneut verteidigen zu wollen.

Die teilnehmenden Kommunen informieren über die jeweilige Strecke, Abfahrtstermine und über Möglichkeiten der Rückfahrt. Am Zielort erwartet die Radler das vom Verein Aktiv für Bad Wilsnack organisierte Frühlingsfest. Für Live-Musik sorgt die Band Saxn-Anhalt, es wird ein buntes Bühnenprogramm der beteiligten Kommunen und ihrer Maskottchen geben. Laskewitz kündigt überraschende Mitmachaktionen an.

Aus Sicht des Tourismusverbandes ist das Prignitzer Radwegenetz unverändert der Hauptanziehungspunkt für Touristen. Das hier entwickelte Knotenpunktsystem verknüpft geschickt bestehende Radwege miteinander, und ermöglicht insgesamt ein mehrere hundert Kilometer umfassendes Netz.

Individuelle Touren können mithilfe der Knotenpunktwegweisung, dem sogenannten Radeln nach Zahlen, zusammengestellt werden. Hierbei handelt es sich um Kreuzungen mindestens dreier Radwege, denen jeweils ein Knotenpunkt mit einer Nummer zugeordnet ist, so Laskewitz. Über 130 dieser Punkte gibt es. Ergänzt wird das System durch Tafeln, die über Sehenswürdigkeiten und Gastronomie im Umkreis von drei bis sieben Kilometern Entfernung informieren.