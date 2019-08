Wittenberge : „digitalsommer prignitz“ als Fotoschau

von Barbara Haak

22. August 2019, 09:50 Uhr

Der „digitalsommer prignitz“ im Foto: Im Foyer des elbestädtischen Rathauses gibt es seit heute einen Rückblick auf Veranstaltungen, die unter diesem übergreifenden Motto am 10. August in Wittenberge stattfanden. Gezeigt werden an die 40 Fotografien. Diese entstanden beispielsweise im Bahnhofsgebäude, im Veritas-Park, auf der Ölmühle und im dortigen Coworking-Space sowie im alten FDGB-Haus, für das es neue Pläne gibt. David Marschalsky von der Wirtschaftsförderung Brandenburg hat die Motive eingefangen.